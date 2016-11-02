В ЕС стартуют переговоры по спасению ассоциации Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Европейском Союзе в среду начинаются переговоры на тему декларации, которая должна спасти Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот документ ратифицировали все страны сообщества, кроме Нидерландов и новая декларация должна помочь в решении этой проблемы, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, в том числе его часть о свободной торговле, уже действует. Ее временно ввели в жизнь, потому что в Брюсселе согласились не ждать завершения ратификации.
Указано, что проблем с этим процессом во всех странах не было, однако они появились в Нидерландах. Парламент страны согласился ратифицировать документ, но во время апрельского референдума граждане этой страны высказались против соглашения. Теперь премьер-министр Нидерландов М.Рютте, не желая блокировать документ, предложил включить в него дополнительную декларацию, с которой должны согласиться все страны. И именно по этому вопросу в настоящее время начнутся переговоры.
В декларации хотят подчеркнуть, что Соглашение об ассоциации не является вступительным этапом к членству Украины в ЕС, документ этот не связан ни с увеличением финансовой поддержки для Киева, ни с автоматическим открытием евросоюзного рынка труда для украинцев. Правительство в Гааге надеется, что документ удастся согласовать до саммита стран ЕС в декабре 2016 года.