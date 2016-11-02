У ЄС стартують переговори щодо порятунку асоціації Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Європейському Союзі в середу розпочинаються перемовини на тему декларації, що має врятувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС. Цей документ ратифікували усі країни спільноти, крім Нідерландів і нова декларація має допомогти у вирішенні цієї проблеми, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Угода про асоціацію Україна-ЄС, у тому числі її частина про вільну торгівлю, вже діє. Її тимчасово впровадили у життя, бо в Брюсселі погодилися не чекати на завершення ратифікації.
Вказано, що проблем із цим процесом в усіх країнах не було, однак вони з’явилися в Нідерландах. Парламент країни погодився ратифікувати документ, але під час квітневого референдуму громадяни цієї країни висловилися проти угоди. Тепер прем’єр-міністр Нідерландів Мрк Рютте, не бажаючи блокувати документ, запропонував долучити до нього додаткову декларацію, із якою повинні погодитися усі країни. І саме щодо цього питання нині розпочнуться перемовини.
У декларації хочуть наголосити, що Угода про асоціацію не є вступним етапом до членства України в ЄС, документ цей не пов’язаний зі збільшенням фінансової підтримки для Києва, ані з автоматичним відкриттям євросоюзного ринку праці для українців. Уряд в Гаазі має надію, що документ вдасться узгодити до саміту країн ЄС у грудні 2016 року.