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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 48574 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 59944 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 63252 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 103531 просмотра

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В ЕС стали вдвое реже просить убежища

В ЕС стали вдвое реже просить убежища

Киев  •  УНН

 • 8477 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Количество лиц, впервые подающих ходатайство о предоставлении убежища в странах ЕС, за 2017 год сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Всего в ЕС в прошлом году было подано почти 650 тысяч просьб об убежище, в 2016-м таких заявок было более 1,2 миллиона, свидетельствуют данные Евростата.

Почти каждая третяя заявка была подана в Германии (198 тысяч ходатайств), каждая пятая - в Италии (127 тысяч), каждая седьмая - во Франции (91 тысяч), а каждая двенадцатая - в Греции (57 тысяч). Доля ФРГ значительно сократилось, ведь в 2016 году на Германию приходилось шесть из десяти ходатайств об убежище. Менее чем две сотни заявок получили Словакия (150) и Эстония (180).

Напомним, США решили отказаться от "черного списка стран".

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