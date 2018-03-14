У ЄС почали вдвічі рідше просити притулку

Загалом в ЄС минулого року було подано майже 650 тисяч прохань про притулок, у 2016-му таких заявок було понад 1,2 мільйона, свідчать дані Євростату.

Майже кожна третя заявка була подана в Німеччині (198 тисяч клопотань), кожна п'ята - в Італії (127 тисяч), кожна сьома - у Франції (91 тисяча), а кожна дванадцята - в Греції (57 тисяч). Частка ФРН значно скоротилася, адже в 2016 році на Німеччину припадало шість з десяти клопотань про притулок. Менш ніж про дві сотні подань отримали Словаччина (150) та Естонія (180).

Нагадаємо, США вирішили відмовитися від "чорного списку країн".