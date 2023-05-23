В ЕС не пришли к единогласному решению по новому пакету военной помощи Украине: Боррель объяснил, в чем причина

Детали

По его словам, по восьмому пакету военной помощи в размере 500 млн евро продолжаются переговоры. Но на данный момент министры обороны стран ЕС пока не могут прийти к единому мнению по этому вопросу.

Глава дипломатии ЕС выразил надежду, что главы профильных министерств поочередно преодолеют все препятствия для утверждения помощи Украине на техническом уровне.

Он также уточнил, что попытается уладить все спорные моменты уже начиная с этой недели.

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"На сегодня у нас нет единогласного решения по этому вопросу", — резюмировал Боррель.

Дополнение

Боррель сообщил, что Европейский Союз передал Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет, согласно плану военной помощи, составленному в марте.