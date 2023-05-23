У ЄС не дійшли одностайного рішення щодо нового пакету військової допомоги Україні: Боррель пояснив, у чому причина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Європейський Союз не дійшов одноголосного рішення щодо виділення нового пакету військової допомоги Україні, заявив на брифінгу голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає УНН.
Деталі
За його словами, щодо восьмого пакета військової допомоги у розмірі 500 млн євро тривають переговори. Але на цей час міністри оборони країн ЄС поки що не можуть дійти єдиної думки з цього питання.
Глава дипломатії ЄС висловив сподівання, що глави профільних міністерств почергово подолають усі перешкоди для затвердження допомоги Україні на технічному рівні.
Він також уточнив, що спробує залагодити всі спірні моменти вже з цього тижня.
Цитата
"На сьогодні у нас немає одноголосного рішення щодо цього питання", - резюмував Боррель.
Доповнення
Боррель повідомив, що Європейський Союз передав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів та 1300 ракет згідно з планом військової допомоги, складеним у березні.