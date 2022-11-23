В Иерусалиме произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией: семь раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Иерусалиме у центральной автобусной станции раздался мощный взрыв. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили представители службы скорой помощи Маген Давид Адом (MDA) и The Jerusalem Post, пишет УНН.
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«Врачи скорой медицинской помощи и парамедики MDA оказывают помощь и транспортируют 7 пациентов: двух тяжелораненых и еще пятерых, которые получили предварительно средние и легкие ранения», - говорится в сообщении.
Детали
По данным издания The Jerusalem Post, взрыв произошел рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме. Причина инцидента пока неизвестна, полиция изучает разные версии, в том числе теракт.
По предварительным данным, могла взорваться бомба в сумке, оставленная на остановке.
Дополнение
По меньшей мере 11 человек погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва газа в провинции Сулеймания Курдского автономного района Ирака.