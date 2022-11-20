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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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В Іраку вибухнув газ: 11 осіб загинули, 13 зазнали поранень

В Іраку вибухнув газ: 11 осіб загинули, 13 зазнали поранень

Київ • УНН

 • 333836 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Щонайменше 11 осіб загинули та ще 13 постраждали внаслідок вибуху газу в провінції Сулейманія Курдського автономного району Іраку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Деталі

Губернатор регіону Хаваль Абубакір заявив, що внаслідок вибуху газового бака загинули 11 осіб, 13 дістали поранення. Пошуки чотирьох людей, які опинилися під завалами будинку, де стався вибух - тривають. Трагедія сталася ще в четвер у місті Сулейманія – адміністративному центрі однойменної провінції на півночі Іраку.

Як зазначається, прем'єр-міністр Курдського автономного району Масрур Барзані оголосив розслідування причин вибуху.

Нагадаємо 

На Сахаліні, за попередньою версією, стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку.

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