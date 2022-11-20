В Іраку вибухнув газ: 11 осіб загинули, 13 зазнали поранень

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Губернатор регіону Хаваль Абубакір заявив, що внаслідок вибуху газового бака загинули 11 осіб, 13 дістали поранення. Пошуки чотирьох людей, які опинилися під завалами будинку, де стався вибух - тривають. Трагедія сталася ще в четвер у місті Сулейманія – адміністративному центрі однойменної провінції на півночі Іраку.

Як зазначається, прем'єр-міністр Курдського автономного району Масрур Барзані оголосив розслідування причин вибуху.

Нагадаємо

На Сахаліні, за попередньою версією, стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку.