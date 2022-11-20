В Ираке взорвался газ: 11 человек погибли, 13 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва газа в провинции Сулеймания Курдского автономного района Ирака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Губернатор региона Хаваль Абубакир заявил, что в результате взрыва газового бака погибли 11 человек, 13 получили ранения. Поиски четырех человек, оказавшихся под завалами дома, где произошел взрыв, продолжаются. Трагедия произошла еще в четверг в городе Сулеймании – административном центре одноименной провинции на севере Ирака.
Как отмечается, премьер-министр Курдского автономного района Масрур Барзани объявил расследование причин взрыва.
Напомним
На Сахалине, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме.