В Ираке взорвался газ: 11 человек погибли, 13 получили ранения

Детали

Губернатор региона Хаваль Абубакир заявил, что в результате взрыва газового бака погибли 11 человек, 13 получили ранения. Поиски четырех человек, оказавшихся под завалами дома, где произошел взрыв, продолжаются. Трагедия произошла еще в четверг в городе Сулеймании – административном центре одноименной провинции на севере Ирака.

Как отмечается, премьер-министр Курдского автономного района Масрур Барзани объявил расследование причин взрыва.

Напомним

На Сахалине, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме.