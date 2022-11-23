У Єрусалимі стався вибух поряд із центральною автобусною станцією: сім поранених

Цитата

«Лікарі швидкої медичної допомоги та парамедики MDA надають допомогу та транспортують 7 пацієнтів: двох важкопоранених та ще п’ятьох, які отримали попередньо середні та легкі поранення», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними видання The Jerusalem Post, вибух стався поряд із центральною автобусною станцією в Єрусалимі. Причина інциденту поки що невідома, поліція вивчає різні версії, зокрема теракт.

За попередніми даними, могла вибухнути бомба в сумці, залишена на зупинці.

Доповнення

Щонайменше 11 осіб загинули та ще 13 постраждали внаслідок вибуху газу в провінції Сулейманія Курдського автономного району Іраку.