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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Єрусалимі стався вибух поряд із центральною автобусною станцією: сім поранених

У Єрусалимі стався вибух поряд із центральною автобусною станцією: сім поранених

Київ • УНН

 • 481036 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Єрусалимі біля центральної автобусної станції пролунав потужний вибух. Про це в середу, 23 листопада, повідомили представники служби швидкої допомоги Маґен Давид Адом (MDA) та The Jerusalem Post, пише УНН

Цитата

«Лікарі швидкої медичної допомоги та парамедики MDA надають допомогу та транспортують 7 пацієнтів: двох важкопоранених та ще п’ятьох, які отримали попередньо середні та легкі поранення», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними видання The Jerusalem Post, вибух стався поряд із центральною автобусною станцією в Єрусалимі. Причина інциденту поки що невідома, поліція вивчає різні версії, зокрема теракт.

За попередніми даними, могла вибухнути бомба в сумці, залишена на зупинці.

Доповнення

Щонайменше 11 осіб загинули та ще 13 постраждали внаслідок вибуху газу в провінції Сулейманія Курдського автономного району Іраку.

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