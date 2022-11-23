У Єрусалимі стався вибух поряд із центральною автобусною станцією: сім поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Єрусалимі біля центральної автобусної станції пролунав потужний вибух. Про це в середу, 23 листопада, повідомили представники служби швидкої допомоги Маґен Давид Адом (MDA) та The Jerusalem Post, пише УНН.
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«Лікарі швидкої медичної допомоги та парамедики MDA надають допомогу та транспортують 7 пацієнтів: двох важкопоранених та ще п’ятьох, які отримали попередньо середні та легкі поранення», - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними видання The Jerusalem Post, вибух стався поряд із центральною автобусною станцією в Єрусалимі. Причина інциденту поки що невідома, поліція вивчає різні версії, зокрема теракт.
За попередніми даними, могла вибухнути бомба в сумці, залишена на зупинці.
Доповнення
Щонайменше 11 осіб загинули та ще 13 постраждали внаслідок вибуху газу в провінції Сулейманія Курдського автономного району Іраку.