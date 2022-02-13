В Йемене похитили 5 сотрудников ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Представитель Организации Объединенных Наций подтвердил в субботу, что пятеро сотрудников ООН были похищены в южной провинции Йемена Абьян. Об этом сообщает УНН со ссылкой Yemen News.
Детали
Местные СМИ сообщают, что неизвестные вооруженные лица, которые, как полагают, являются членами филиала “Аль-Каиды”, базирующаяся в Йемене, перехватили автомобиль ООН в районе Мудийа на восток от провинции Абьян. Пока никто не взял на себя ответственность за похищение. Среди похищенных - четыре йеменцы и иностранец.
Согласно сообщениям, вооруженные люди похитили нескольких сотрудников ООН и вывезли их в неизвестное место.
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“Организация Объединенных Наций находится в тесном контакте с властями, чтобы обеспечить их освобождение”, — сказал Рассел Гики, старший советник по коммуникациям постоянного и гуманитарного координатора в Йемене.
Добавим
Базирующаяся в Йемене сеть Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП), которая в основном действует в восточных и южных провинциях, ответственная за ряд громких нападений на силы безопасности в стране.
Напомним
В Конго приговорили к смертной казни 51 человека по делу об убийствах экспертов ООН.