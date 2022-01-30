У Конго засудили до страти 51 людину у справі про вбивства експертів ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Військовий суд у Демократичній Республіці Конго засудив до страти близько 50 людей, кількох заочно, під час масового судового розгляду у справі про вбивство у 2017 році двох експертів ООН Зайди Каталан та Майкла Шарпа. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
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Повідомляється, серед засуджених до страти був Томас Нкашама, місцевий співробітник імміграційної служби, який зустрічався з Каталан і Шарпом за день до їхньої фатальної місії. Полковник Жан де Дьйо Мамбвені, який також зустрічався з Каталаном і Шарпом перед їхньою місією, був засуджений до 10 років ув'язнення.
Ряд підсудних засудили заочно, оскільки вони або так і не були затримані, або втекли з-під варти. Сестра Каталан, Елізабет Морсебі, заявила після вироку, що показання у справі мають сумнівну надійність з огляду на скільки часу підсудні провели разом у в'язниці і сказала, що засудження Мамбвені було димовою завісою.
"Для того, щоб правда вийшла назовні, необхідно допитати всіх підозрюваних, у тому числі тих, хто перебуває вище в ієрархії, чого ще не зроблено", - сказала вона агентству Reuters.
Що було раніше
У 2017 році експерти ООН були викрадені в Демократичній Республіці Конго.