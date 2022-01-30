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У Конго засудили до страти 51 людину у справі про вбивства експертів ООН

У Конго засудили до страти 51 людину у справі про вбивства експертів ООН

Київ • УНН

 • 20829 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Військовий суд у Демократичній Республіці Конго засудив до страти близько 50 людей, кількох заочно, під час масового судового розгляду у справі про вбивство у 2017 році двох експертів ООН Зайди Каталан та Майкла Шарпа. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомляється, серед засуджених до страти був Томас Нкашама, місцевий співробітник імміграційної служби, який зустрічався з Каталан і Шарпом за день до їхньої фатальної місії. Полковник Жан де Дьйо Мамбвені, який також зустрічався з Каталаном і Шарпом перед їхньою місією, був засуджений до 10 років ув'язнення.

Ряд підсудних засудили заочно, оскільки вони або так і не були затримані, або втекли з-під варти. Сестра Каталан, Елізабет Морсебі, заявила після вироку, що показання у справі мають сумнівну надійність з огляду на скільки часу підсудні провели разом у в'язниці і сказала, що засудження Мамбвені було димовою завісою.

"Для того, щоб правда вийшла назовні, необхідно допитати всіх підозрюваних, у тому числі тих, хто перебуває вище в ієрархії, чого ще не зроблено", - сказала вона агентству Reuters.

Що було раніше

У 2017 році експерти ООН були викрадені в Демократичній Республіці Конго.

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