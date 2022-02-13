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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У Ємені викрали 5 співробітників ООН

У Ємені викрали 5 співробітників ООН

Київ • УНН

 • 25690 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Представник Організації Об'єднаних Націй підтвердив у суботу, що п'ятеро співробітників ООН були викрадені у південній провінції Ємену Аб'ян. Про це повідомляє УНН з посиланням Yemen News.

Деталі

Місцеві ЗМІ повідомляють, що невідомі озброєні особи, які, як вважають, є членами філії “Аль-Каїди”, що базується в Ємені, перехопили автомобіль ООН в районі Мудія на схід від провінції Аб’ян. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за викрадення. Серед викрадених - чотири єменці та іноземець

Згідно з повідомленнями, озброєні люди викрали кількох працівників ООН і вивезли їх у невідоме місце.

Цитата

“Організація Об’єднаних Націй знаходиться в тісному контакті з владою, щоб забезпечити їх звільнення”, — сказав Рассел Гікі, старший радник із комунікацій постійного та гуманітарного координатора в Ємені.

Додамо

Базована в Ємені мережа Аль-Каїда на Аравійському півострові (AQAP), яка в основному діє у східних і південних провінціях, відповідальна за багато гучних нападів на сили безпеки в країні.

Нагадаємо

У Конго засудили до страти 51 людину у справі про вбивства експертів ООН.

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