В Йемене во время богослужения расстреляли 5 человек в мечети

"Мечеть находится на западе провинции в районе, который контролируется правительственными войсками. Во время атаки в мечети происходило богослужение, когда несколько людей с оружием ворвались в здание и открыли огонь по людям. После этого они взяли в заложники трех человек и скрылись с места происшествия на автомобиле", - рассказали в службе безопасности страны.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Правоохранители проводят расследование.

В то же время в службе безопасности считают, что скорее всего нападение совершили террористы группировки Исламское Государство.

Напомним, ранее УНН сообщал, что боевики ИГ взяли на себя ответственность за два взрыва на востоке Ливии.