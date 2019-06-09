В Йемене во время богослужения расстреляли 5 человек в мечети
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. На юге Йемена в провинции Ад-Далиа совершено нападение на мечеть, что привело к гибели 5 человек. Об этом сообщает "Синьхуа", передает УНН.
"Мечеть находится на западе провинции в районе, который контролируется правительственными войсками. Во время атаки в мечети происходило богослужение, когда несколько людей с оружием ворвались в здание и открыли огонь по людям. После этого они взяли в заложники трех человек и скрылись с места происшествия на автомобиле", - рассказали в службе безопасности страны.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Правоохранители проводят расследование.
В то же время в службе безопасности считают, что скорее всего нападение совершили террористы группировки Исламское Государство.
Напомним, ранее УНН сообщал, что боевики ИГ взяли на себя ответственность за два взрыва на востоке Ливии.