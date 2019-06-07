Бойовики ІД взяли на себе відповідальність за два вибухи на сході Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) взяла на себе відповідальність за два вибухи, що сталися 2 червня в місті Дерна на сході Лівії. Про це повідомило в п'ятницю агентство Reuters, передає УНН.
У неділю в результаті підриву двох автомобілів в лівійській Дерні постраждали 18 осіб. Автомобілі злетіли на повітря біля штабу Лівійської національної армії (ЛНА), що підкоряється фельдмаршалу Халіфі Хафтару.
Наразі в Лівії діють два уряди: визнане міжнародним співтовариством Уряд національної згоди (УНЗ) прем'єр-міністра Фаїза Сараджа в Тріполі і тимчасовий кабінет міністрів Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, який діє на сході країни спільно з обраним парламентом і підтримуваний ЛНА.
4 квітня її командувач Халіфа Хафтар оголосив про початок наступу на столицю, а глава УНЗ Сарадж віддав наказ усім підконтрольним йому військовим підрозділам бути готовими до оборони. Пізніше базуються в столиці збройні формування оголосили про початок кампанії "Вулкан гніву" для протистояння штурмуючим силам ЛНА.
Нагадаємо, Європейський союз закликав до перемир’я сторони збройного конфлікту в Лівії, що ведуть бої навколо столиці країни Тріполі.