ЄС: закликаємо сторони конфлікту в Лівії до примирення

“Військовий наступ Лівійської національної армії на Тріполі і подальша ескалація всередині і навколо столиці несе загрозу міжнародному миру і безпеці, створює загрозу стабільності Лівії”, — наголошується в документі.

“ЄС закликає всі сторони негайно ввести режим перемир’я і вступити в контакт з ООН для встановлення повного і всеосяжного припинення бойових дій, — підкреслюється в комюніке. — Він також закликає їх відмежуватися публічно і в районах бойових дій від терористичних і кримінальних елементів, які беруть участь в боях, і від тих, хто підозрюється у військових злочинах, в тому числі від осіб, що фігурують в (санкційних) списках Ради Безпеки ООН”.

Як стало відомо раніше, політики Єгипту і Саудівської Аравії переконали Трампа підтримати Хафтара в Лівії.