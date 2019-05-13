ЄС: закликаємо сторони конфлікту в Лівії до примирення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Європейський союз закликав до перемир’я сторони збройного конфлікту в Лівії, що ведуть бої навколо столиці країни Тріполі. Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ спільноти, прийнятій в понеділок за підсумками засідання Ради ЄС в Брюсселі і опублікованій на сайті Євроради, передає УНН.
“Військовий наступ Лівійської національної армії на Тріполі і подальша ескалація всередині і навколо столиці несе загрозу міжнародному миру і безпеці, створює загрозу стабільності Лівії”, — наголошується в документі.
“ЄС закликає всі сторони негайно ввести режим перемир’я і вступити в контакт з ООН для встановлення повного і всеосяжного припинення бойових дій, — підкреслюється в комюніке. — Він також закликає їх відмежуватися публічно і в районах бойових дій від терористичних і кримінальних елементів, які беруть участь в боях, і від тих, хто підозрюється у військових злочинах, в тому числі від осіб, що фігурують в (санкційних) списках Ради Безпеки ООН”.
Як стало відомо раніше, політики Єгипту і Саудівської Аравії переконали Трампа підтримати Хафтара в Лівії.