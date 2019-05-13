ЕС: призываем стороны конфликта в Ливии к примирению
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Европейский союз призвал к перемирию стороны вооруженного конфликта в Ливии, ведущие бои вокруг столицы страны Триполи. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел сообщества, принятом в понедельник по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе и опубликованном на сайте Евросовета, передает УНН.
“Военное наступление Ливийской национальной армии на Триполи и последующая эскалация внутри и вокруг столицы представляет угрозу международному миру и безопасности, создает угрозу стабильности Ливии”, — отмечается в документе.
“ЕС призывает все стороны немедленно ввести режим перемирия и вступить в контакт с ООН для установления полного и всеобъемлющего прекращения боевых действий, — подчеркивается в коммюнике. — Он также призывает их отмежеваться публично и в районах боевых действий от террористических и криминальных элементов, принимающих участие в боях, и от тех, кто подозревается в военных преступлениях, в том числе от лиц, фигурирующих в (санкционных) списках Совета Безопасности ООН”.
Как стало известно ранее, политики Египта и Саудовской Аравии убедили Трампа поддержать Хафтара в Ливии.