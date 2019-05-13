ЕС: призываем стороны конфликта в Ливии к примирению

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 56321 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 84300 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100056 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102116 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125397 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112256 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138195 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144727 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130186 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130234 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС: призываем стороны конфликта в Ливии к примирению

ЕС: призываем стороны конфликта в Ливии к примирению

Киев  •  УНН

 • 7374 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Европейский союз призвал к перемирию стороны вооруженного конфликта в Ливии, ведущие бои вокруг столицы страны Триполи. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел сообщества, принятом в понедельник по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе и опубликованном на сайте Евросовета, передает УНН.

“Военное наступление Ливийской национальной армии на Триполи и последующая эскалация внутри и вокруг столицы представляет угрозу международному миру и безопасности, создает угрозу стабильности Ливии”, — отмечается в документе.

“ЕС призывает все стороны немедленно ввести режим перемирия и вступить в контакт с ООН для установления полного и всеобъемлющего прекращения боевых действий, — подчеркивается в коммюнике. — Он также призывает их отмежеваться публично и в районах боевых действий от террористических и криминальных элементов, принимающих участие в боях, и от тех, кто подозревается в военных преступлениях, в том числе от лиц, фигурирующих в (санкционных) списках Совета Безопасности ООН”.

Как стало известно ранее, политики Египта и Саудовской Аравии убедили Трампа поддержать Хафтара в Ливии.

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