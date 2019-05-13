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Політики Єгипту і Саудівської Аравії переконали Трампа підтримати Хафтара в Лівії

Політики Єгипту і Саудівської Аравії переконали Трампа підтримати Хафтара в Лівії

Київ • УНН

 • 8785 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа під впливом Єгипту і Саудівської Аравії вирішила виступити на підтримку командувача Лівійською національною армією (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара. Про це йдеться в статті, опублікованій в газеті The Wall Street Journal, передає УНН.

За словами її джерел з числа співробітників адміністрації США і саудівських чиновників, “лідери Саудівської Аравії і Єгипту успішно впливали на президента Трампа з тим, щоб він змінив курс США щодо Лівії” і підтримав Хафтара. У публікації йдеться, що президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд переконали Трампа поговорити з Хафтаром телефоном. Саудівський принц повідомив Трампу, що уряд в Тріполі пов’язаний з терористичними угрупованнями “Ісламська держава” і “Аль-Каїда”.

За відомостями видання, під час телефонної розмови 15 квітня Трамп дав Хафтару зрозуміти, що підтримує його. “Рішення Трампа стало відступом від багаторічної політики США в Лівії, в рамках якої Вашингтон підтримував Уряд національної згоди (УНЗ) у Тріполі і взаємодіяв з його силами в боротьбі проти ІД”, — наголошується в статті. Газета констатує, що до дзвінка Трампа Держдепартамент закликав до припинення вогню в Лівії і засуджував наступ Хафтара.

Як випливає з матеріалу, прем’єр-міністр УНЗ Фаїз Сарадж не був повідомлений про зміни політичного курсу США. Видання пише, що американські дипломати в світлі того, що відбувається зіткнулися з серйозними труднощами у виробленні нового курсу щодо Лівії.

Як зазначав УНН, уряд Лівії погрожує призупинити роботу іноземних фірм в країні.

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