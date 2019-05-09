Уряд Лівії погрожує призупинити роботу іноземних фірм в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Визнаний міжнародним співтовариством уряд Лівії звернувся до 40 іноземних фірм, серед яких французька нафтова компанія Total, з проханням про продовження ліцензії або припинення діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Лівійський уряд намагається в такий спосіб чинити тиск на Європу, щоб вона посприяла для припинення наступу на столицю країни Тріполі.
У постанові сказано, що у фірм є три місяці для продовження ліцензій міністерства економіки та промисловості після чого їх діяльність буде припинена.
Указ був опублікований на наступний день після того, як прем'єр-міністр Лівії Файзер аль-Серрандж провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі Макрон закликав до припинення вогню, але за умови, що всі збройні групи будуть моніторити.
Нагадаємо, у Лівії з початку наступу на столицю країни Тріполі сил самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара, за останніми даними, загинуло 443 людини, 2110 отримали поранення.