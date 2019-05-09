Правительство Ливии угрожает приостановить работу иностранных фирм в стране

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 94249 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103530 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106349 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107748 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132747 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113595 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139121 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144840 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130257 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130313 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство Ливии угрожает приостановить работу иностранных фирм в стране

Правительство Ливии угрожает приостановить работу иностранных фирм в стране

Киев  •  УНН

 • 8907 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Признанное международным сообществом правительство Ливии обратилось к 40 иностранных фирмам, среди которых французская нефтяная компания Total, с просьбой о продлении лицензии или прекращения деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Ливийское правительство пытается таким образом оказать давление на Европу, чтобы она способствовала прекращению наступления на столицу страны Триполи.

В постановлении сказано, что у фирм есть три месяца для продолжения лицензий министерства экономики и промышленности после чего их деятельность будет прекращена.

Указ был опубликован на следующий день после того, как премьер-министр Ливии Файзер аль-Серрандж провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макрона. Во время встречи Макрона призвал к прекращению огня, но при условии, что все вооруженные группы будут мониторить.

Напомним, в Ливии с начала наступления на столицу страны Триполи сил самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара, по последним данным, погибло 443 человека, 2110 получили ранения.

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