Правительство Ливии угрожает приостановить работу иностранных фирм в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Признанное международным сообществом правительство Ливии обратилось к 40 иностранных фирмам, среди которых французская нефтяная компания Total, с просьбой о продлении лицензии или прекращения деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Ливийское правительство пытается таким образом оказать давление на Европу, чтобы она способствовала прекращению наступления на столицу страны Триполи.
В постановлении сказано, что у фирм есть три месяца для продолжения лицензий министерства экономики и промышленности после чего их деятельность будет прекращена.
Указ был опубликован на следующий день после того, как премьер-министр Ливии Файзер аль-Серрандж провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макрона. Во время встречи Макрона призвал к прекращению огня, но при условии, что все вооруженные группы будут мониторить.
Напомним, в Ливии с начала наступления на столицу страны Триполи сил самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара, по последним данным, погибло 443 человека, 2110 получили ранения.