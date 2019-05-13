Политики Египта и Саудовской Аравии убедили Трампа поддержать Хафтара в Ливии

По словам ее источников из числа сотрудников администрации США и саудовских чиновников, “лидеры Саудовской Аравии и Египта успешно воздействовали на президента Трампа с тем, чтобы он изменил курс США в отношении Ливии” и поддержал Хафтара. В публикации говорится, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд убедили Трампа поговорить с Хафтаром по телефону. Саудовский наследный принц сообщил Трампу, что правительство в Триполи связано с террористическими группировками “Исламское государство” и “Аль-Каида”.

По сведениям издания, во время телефонного разговора 15 апреля Трамп дал Хафтару понять, что поддерживает его. “Решение Трампа стало отступлением от многолетней политики США в Ливии, в рамках которой Вашингтон поддерживал Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и взаимодействовал с его силами в борьбе против ИГ”, — отмечается в статье. Газета констатирует, что до звонка Трампа Госдепартамент призывал к прекращению огня в Ливии и осуждал наступление Хафтара.

Как следует из материала, премьер-министр ПНС Фаиз Сарадж не был уведомлен об изменениях политического курса США. Издание пишет, что американские дипломаты в свете происходящего столкнулись с серьезными трудностями в выработке нового курса в отношении Ливии.

Как отмечал УНН, правительство Ливии угрожает приостановить работу иностранных фирм в стране.