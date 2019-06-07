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6 марта, 19:19 • 135045 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143483 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129633 просмотра

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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за два взрыва на востоке Ливии

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за два взрыва на востоке Ливии

Киев  •  УНН

 • 8727 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших 2 июня в городе Дерна на востоке Ливии. Об этом сообщил в пятницу агентство Reuters, передает УНН.

В воскресенье в результате подрыва двух автомобилей в ливийской Дерни пострадали 18 человек. Автомобили взлетели на воздух возле штаба Ливийской национальной армии (ЛПА), подчиняющаяся фельдмаршалу Халифе Хафтару.

Сейчас в Ливии действуют два правительства: признаное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны совместно с выбранным парламентом и поддерживаемый ЛПА.

4 апреля ее командующий Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему военным подразделениям быть готовыми к обороне. Позже базируются в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛПА.

Напомним, Европейский союз призвал к перемирию стороны вооруженного конфликта в Ливии, ведут бои вокруг столицы страны Триполи.

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