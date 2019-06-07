Боевики ИГ взяли на себя ответственность за два взрыва на востоке Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших 2 июня в городе Дерна на востоке Ливии. Об этом сообщил в пятницу агентство Reuters, передает УНН.
В воскресенье в результате подрыва двух автомобилей в ливийской Дерни пострадали 18 человек. Автомобили взлетели на воздух возле штаба Ливийской национальной армии (ЛПА), подчиняющаяся фельдмаршалу Халифе Хафтару.
Сейчас в Ливии действуют два правительства: признаное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны совместно с выбранным парламентом и поддерживаемый ЛПА.
4 апреля ее командующий Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему военным подразделениям быть готовыми к обороне. Позже базируются в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛПА.
Напомним, Европейский союз призвал к перемирию стороны вооруженного конфликта в Ливии, ведут бои вокруг столицы страны Триполи.