У Ємені під час богослужіння розстріляли 5 осіб у мечеті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На півдні Ємену в провінції Ад-Даліа скоєно напад на мечеть, що призвело до загибелі 5 осіб. Про це повідомляє "Сіньхуа", передає УНН.
“Мечеть знаходиться на заході провінції в районі, який контролюється урядовими військами. Під час атаки у мечеті відбувалося богослужіння, коли кілька людей зі зброєю увірвалися в будівлю і відкрили вогонь по людях. Після цього вони взяли в заручники трьох людей і зникли з місця події на автомобілі”, — розповіли у службі безпеки країни.
Наразі жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.
Правоохоронці проводять розслідування.
Водночас в службі безпеки вважають, що скоріше всього напад скоїли терористи угрупування Ісламська Держава.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що бойовики ІД взяли на себе відповідальність за два вибухи на сході Лівії.