В Екатеринбурге продолжились столкновения из-за храма
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В российском городе Екатеринбург продолжается противостояние в сквере у Театра драмы, где собираются построить храм Святой Екатерины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местное издание "Екатеринбург Онлайн".
Периметр будущего строительства с 13 мая окружен забором, полицией и охранниками, и вчера был второй день, когда там "гуляли" тысячи жителей города, которые просили не начинать работы и сохранить сквер, отмечает издание.
Во время протестов, как отмечается, ограждение не раз бросали на землю, перетягивали его, словно канат, а прошлой ночью отдельные секции утопили в городском пруду.
Как отмечает портал "Медиазона", 13 мая вечером начались столкновения между противниками строительства храма и "спортсменами", охраняющие стройплощадку. Молодые люди спортивного телосложения восстановили поваленный протестующими забор вокруг площадки для строительства храма и начали вытеснять противников строительства из сквера.
За семь часов на акции накануне, по данным правозащитников, были задержаны 28 человек. По данным источника издания, всего за вчерашнюю ночь было пятеро пострадавших. У двух предварительный диагноз "черепно-мозговая травма", еще в двух - ушибы мягких тканей тела и конечностей, их доставили в больницу. Пятый отказался от госпитализации.
Сегодня на месте строительства храма Святой Екатерины с раннего утра начались буровые работы. Подъехала спецтехника. Строители и охрана отказались говорить с горожанами, которые поинтересовались, что происходит на площадке. Но в фонде святой Екатерины объяснили, что речь идет о возведении капитального забора, который будет окружать место строительства.
"Все строительные работы идут по графику", - подчеркнули в фонде.
После двух протестных акций в сквере у екатеринбургского Театра драмы в полицию вызвали нескольких активистов, выступающих за сохранение сквера. Лидер свердловского отделения "Открытой России" Владислав Постников указал, что "в устных разговорах говорят о "массовых беспорядках".
Напомним, 13 мая из-за строительства храма в Екатеринбурге также произошли столкновения полиции и протестующих. В понедельник акция длилась 10 часов.