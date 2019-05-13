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Через будівництву храму у Єкатеринбурзі тривають сутички поліції та протестувальників

Через будівництву храму у Єкатеринбурзі тривають сутички поліції та протестувальників

Київ • УНН

 • 9209 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. У Єкатеринбурзі місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти будівництва храму в сквері біля Театру драми. Натовп в кілька сотень людей спочатку оточив обгороджену територію будівництва, потім повалив паркан і увірвався на територію, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ та видання Meduza.

У Єкатеринбурзі на місці скверу у місцевого театру збираються побудувати храм святої Катерини. Передбачається, що будівництво завершиться в 2023 році, коли місто відзначатиме 300-річчя, і храм стане важливим туристичним об’єктом. Опитування показували, що 21% городян ставляться до будівництва негативно — одним з ключових аргументів противників є брак парків у місті. Противники будівництва збирали підписи за його скасування, а також регулярно проводили вуличні акції.

Вранці 13 травня сквер огородили парканом, щоб почати роботи. Після того як фотографії огорож розійшлися по соціальним мережам, противники будівництва почали збиратися в сквері на стихійну акцію: приблизно о шостій годині вечора (16:00 за Києвом) туди прийшли декілька сотень людей. Їм вдалося повалити паркан. Після цього протестувальники поставили намет, щоб залишитися в сквері на ніч. Кілька активістів намагалися перекрити дорогу, але їм не дала цього зробити поліція.

На акцію приїхали молоді люди спортивної статури. Вони обступили будівельний намет, в якому, за непідтвердженими даними, знаходився перший символічний камінь храму, і вступили в зіткнення з противниками будівництва. Очевидці говорили про приблизно декілька сотень агресивно налаштованих молодих людей. Паркан вдалося відновити, протестуючих відтіснили.

Поліція до пізнього вечора не втручалася в те, що відбувається. Як розповіли учасники акції, молоді люди, які захищали паркан, побили кількох супротивників будівництва. Крім цього, деякі з них розпилювали газ з балончиків. Лише пізно ввечері протестуючих і захисників будівництва храму почали затримувати і саджати в автозаки. Близько опівночі (22:00 за київським часом) поліція через гучномовець закликала присутніх розійтися, але активних дій з розгону людей робити не стала. Поки велика частина учасників акції продовжує перебувати на площі.

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