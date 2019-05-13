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Из-за строительства храма в Екатеринбурге продолжаются столкновения полиции и протестующих

Из-за строительства храма в Екатеринбурге продолжаются столкновения полиции и протестующих

Киев  •  УНН

 • 9209 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Екатеринбурге местные жители вышли на акцию протеста против строительства храма в сквере у Театра драмы. Толпа в несколько сотен человек сначала окружила огороженную территорию стройки, затем повалила забор и ворвалась на территорию, передает УНН со ссылкой на местные СМИ и издания Meduza.

В Екатеринбурге на месте сквера у местного театра собираются построить храм святой Екатерины. Предполагается, что строительство завершится в 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие, и храм станет важным туристическим объектом. Опросы показывали, что 21% горожан относятся к строительству отрицательно — одним из ключевых аргументов противников является нехватка парков в городе. Противники строительства собирали подписи за его отмену, а также регулярно проводили уличные акции.

Утром 13 мая сквер огородили забором, чтобы начать работы. После того как фотографии ограждений разошлись по социальным сетям, противники строительства начали собираться в сквере на стихийную акцию: примерно к шести часам вечера (16:00 по Киеву) туда пришли несколько сотен человек. Им удалось повалить забор. После этого протестующие поставили палатку, чтобы остаться в сквере на ночь. Несколько активистов пытались перекрыть дорогу, но им не дала этого сделать полиция.

На акцию приехали молодые люди спортивного телосложения. Они обступили строительную палатку, в которой, по неподтвержденным данным, находился первый символический камень храма, и вступили в столкновения с противниками строительства. Очевидцы говорили о примерно нескольких сотнях агрессивно настроенных молодых людей. Забор удалось восстановить, протестующих оттеснили.

Полиция до позднего вечера не вмешивалась в происходящее. Как рассказали участники акции, молодые люди, защищавшие забор, избили нескольких противников строительства. Помимо этого, некоторые из них распыляли газ из баллончиков. Лишь поздно вечером протестующих и защитников строительства храма начали задерживать и сажать в автозаки. Около полуночи (22:00 по киевскому времени) полиция через громкоговоритель призвала собравшихся разойтись, но активных действий по разгону людей предпринимать не стала. Пока большая часть участников акции продолжает находиться на площади.

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