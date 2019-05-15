У Єкатеринбурзі продовжилися сутички через храм

Периметр майбутнього будівництва з 13 травня оточений парканом, поліцією і охоронцями, і вчора був другий день, коли там "гуляли" тисячі жителів міста, які просили не починати роботи і зберегти сквер, відзначає видання.

Під час протестів, як зазначається, огорожу не раз кидали на землю, перетягували її, немов канат, а минулої ночі окремі секції втопили в міському ставку.

Як відзначає портал "Медиазона", 13 травня ввечері почалися сутички між противниками будівництва храму і "спортсменами", що охороняють будмайданчик. Молоді люди спортивної статури відновили повалений протестувальниками паркан навколо майданчика для будівництва храму і почали витісняти супротивників будівництва зі скверу.

За сім годин на акції напередодні, за даними правозахисників, було затримано 28 осіб. За даними джерела видання, всього за вчорашню ніч було п'ятеро постраждалих. У двох попередній діагноз "черепно-мозкова травма", ще у двох - забої м'яких тканин тіла і кінцівок, їх доставили в лікарні. П'ятий відмовився від госпіталізації.

Сьогодні на місці будівництва храму Святої Катерини з раннього ранку почалися бурові роботи. Під'їхала спецтехніка. Будівельники та охорона відмовилися говорити з городянами, які поцікавилися, що відбувається на майданчику. Але у фонді святої Катерини пояснили, що йдеться про зведення капітального паркану, який буде оточувати місце будівництва.

"Усі будівельні роботи йдуть за графіком", - підкреслили у фонді.

Після двох протестних акцій в сквері біля єкатеринбурзького Театру драми в поліцію викликали кількох активістів, які виступають за збереження скверу. Лідер свердловського відділення "Відкритої Росії" Владислав Постніков вказав, що "в усних розмовах щось говорять про "масові заворушення".

Нагадаємо, 13 травня через будівництву храму у Єкатеринбурзі також сталися сутички поліції та протестувальників. У понеділок акція тривала десять годин.