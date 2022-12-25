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В Египте в результате обрушения трибуны на баскетбольном матче десятки человек пострадали

В Египте в результате обрушения трибуны на баскетбольном матче десятки человек пострадали

Киев • УНН

 • 371269 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. По меньшей мере 27 человек получили ранения, когда в субботу во время баскетбольного матча в столице Египта Каире частично обрушились трибуны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Официальные лица заявили, что часть сидений упала на зрителей во время матча за Суперкубок между каирским "Аль-Ахли" и александрийским "Иттихадом" после давки на трибунах.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Хоссам Абдель-Гаффар заявил, что большинство пострадавших получили переломы костей. По его словам, они были доставлены в больницы, и их травмы не угрожают жизни.

Мохаммед Фавзи, представитель Министерства спорта, сообщил местному телеканалу, что трибуны обрушились из-за давки поклонников "Иттихад".

Кадры в социальных сетях показали, что металлические трибуны обрушились на многоцелевой арене, носящей имя Хасана Мустафы, главы Международной федерации гандбола. Она открылась три года назад накануне принимавшего Египет чемпионата мира по гандболу среди мужчин 2021 года.

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