Протести у Парижі: поранено 30 правоохоронців

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Згідно із заявою Нуньєса, було перевернуто щонайменше чотири автомобілі, один із них був підпалений. Префект паризької поліції зазначив, що насильницькі дії вчинили кілька десятків людей.

Мітинг курдської громади на знак протесту проти жорстокого вбивства відвідувачів курдського культурного центру розпочався на площі Республіки, потім він розділився на дві частини. На сусідніх вулицях почалися запеклі сутички з поліцією. Зіткнення довкола площі тривали до 15 години.

Нагадаємо

У п'ятницю вранці невідомий відкрив стрілянину в 10-му окрузі Парижа. Як повідомляють очевидці, чоловік зробив близько восьми пострілів, унаслідок чого двоє людей загинули та ще четверо отримали поранення. У Парижі на Площі Республіки зібрався мітинг, щоб вшанувати пам'ять загиблих у стрілянині 23 грудня. Хоча зібрання проходило мирно, біля площі, на бульварі Темпль, сталися сутички.