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Протесты в Париже: ранены 30 правоохранителей

Протесты в Париже: ранены 30 правоохранителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. По словам префекта парижской полиции Лорана Нуньеса, в результате столкновений на периферии демонстрации 31 человек получил легкие ранения со стороны сил безопасности и один человек – со стороны демонстрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

Согласно заявлению Нуньеса, было перевернуто по меньшей мере четыре автомобиля, один из них был подожжен. Префект парижской полиции отметил, что насильственные действия совершили несколько десятков человек.

Митинг курдской общины в знак протеста против жестокого убийства посетителей курдского культурного центра начался на площади Республики, затем разделился на две части. На соседних улицах начались ожесточенные столкновения с полицией. Столкновения вокруг площади продолжались до 15 часов.

Напомним

В пятницу утром неизвестный открыл стрельбу в 10-м округе Парижа. Как сообщают очевидцы, мужчина произвел около восьми выстрелов, в результате чего два человека погибли и еще четверо получили ранения. В Париже на Площади Республики собрался митинг, чтобы почтить память погибших в стрельбе 23 декабря. Хотя собрание проходило мирно, возле площади, на бульваре Темпль, произошли столкновения.

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