Стрілянина в Парижі: кількість загиблих зросла до двох

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Зазначається, що чоловік шістдесяти років відкрив вогонь близько 10:00, 23 грудня, в одному з районів міста. Як стало відомо виданню BFMTV, інцидент стався на вулиці Енгієн, неподалік курдського центру Парижа.

Як повідомляють очевидці, чоловік зробив близько восьми пострілів.

Двоє людей загинули та ще четверо отримали поранення, повідомила AFP прокуратура.

Поліція затримала стрілка. Наразі його мотиви невідомі.

Нагадаємо

П'ятеро людей було застрелено в кондомініумі в передмісті Торонто, а стрілок був убитий поліцією.