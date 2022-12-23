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Стрілянина в Парижі: кількість загиблих зросла до двох

Стрілянина в Парижі: кількість загиблих зросла до двох

Київ • УНН

 • 403604 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У п'ятницю вранці невідомий відкрив стрілянину в 10-му окрузі Парижа. Як повідомляють французькі ЗМІ, двоє людей загинули, ще четверо зазнали поранень, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що чоловік шістдесяти років відкрив вогонь близько 10:00, 23 грудня, в одному з районів міста. Як стало відомо виданню BFMTV, інцидент стався на вулиці Енгієн, неподалік курдського центру Парижа.

Як повідомляють очевидці, чоловік зробив близько восьми пострілів. 

Двоє людей загинули та ще четверо отримали поранення, повідомила AFP прокуратура. 

Поліція затримала стрілка. Наразі його мотиви невідомі. 

Нагадаємо

П'ятеро людей було застрелено в кондомініумі в передмісті Торонто, а стрілок був убитий поліцією.

Українські Національні Новини

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