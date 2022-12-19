Стрельба в Торонто: нападавший убил пятерых человек

Детали

Стрелок сумел убить 5 человек, еще один пострадавший находится в больнице – его жизни ничего не угрожает.

Нападавшего застрелил офицер местной полиции. На данный момент личность стрелка установить не удалось. Не уточняется также был ли он жильцом здания, где устроил стрельбу.

Правоохранители проводят расследование инцидента.

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