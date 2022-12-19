Стрельба в Торонто: нападавший убил пятерых человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Пять человек были застрелены в кондоминиуме в пригороде Торонто, а стрелок был убит полицией, сообщили власти поздно вечером в воскресенье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Детали
Стрелок сумел убить 5 человек, еще один пострадавший находится в больнице – его жизни ничего не угрожает.
Нападавшего застрелил офицер местной полиции. На данный момент личность стрелка установить не удалось. Не уточняется также был ли он жильцом здания, где устроил стрельбу.
Правоохранители проводят расследование инцидента.
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