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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20595 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Стрілянина в Торонто: нападник убив п'ятьох людей

Стрілянина в Торонто: нападник убив п'ятьох людей

Київ • УНН

 • 509117 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. П'ятеро людей було застрелено в кондомініумі в передмісті Торонто, а стрілець був убитий поліцією, повідомила влада пізно ввечері в неділю. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

Деталі

Стрілець зумів убити 5 людей, ще один постраждалий перебуває у лікарні – його життю нічого не загрожує.

Нападника застрелив офіцер місцевої поліції. На даний момент особу стрілка встановити не вдалося. Не уточнюється також, чи був він мешканцем будівлі, де влаштував стрілянину.

Правоохоронці проводять розслідування інциденту.

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