Стрілянина в Торонто: нападник убив п'ятьох людей

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Стрілець зумів убити 5 людей, ще один постраждалий перебуває у лікарні – його життю нічого не загрожує.

Нападника застрелив офіцер місцевої поліції. На даний момент особу стрілка встановити не вдалося. Не уточнюється також, чи був він мешканцем будівлі, де влаштував стрілянину.

Правоохоронці проводять розслідування інциденту.

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