Мужчина открыл огонь в Дрездене и спрятался в аптеке ТЦ: ввели спецоперацию

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Полиция Дрездена в Германии эвакуирует людей из центра города из-за вооружённого мужчины, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Сегодня в Дрездене проводится масштабная полицейская операция.

Утром вооружённый мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь, сотрудники успели укрыться в безопасном месте. Затем на машине он направился в центральную часть города, где затаился в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. Полиция сообщила о возможном захвате заложников.

Проводилась эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий.

По непроверенной информации, до того, как прибыть на радиостанцию, мужчина совершил убийство в дрезденском районе Пролис.

Дополнение 

В январе неизвестный мужчина устроил стрельбу в кампусе немецкого университета.

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