Мужчина открыл огонь в Дрездене и спрятался в аптеке ТЦ: ввели спецоперацию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Полиция Дрездена в Германии эвакуирует людей из центра города из-за вооружённого мужчины, пишет УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Сегодня в Дрездене проводится масштабная полицейская операция.
Утром вооружённый мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь, сотрудники успели укрыться в безопасном месте. Затем на машине он направился в центральную часть города, где затаился в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. Полиция сообщила о возможном захвате заложников.
Проводилась эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий.
По непроверенной информации, до того, как прибыть на радиостанцию, мужчина совершил убийство в дрезденском районе Пролис.
Дополнение
В январе неизвестный мужчина устроил стрельбу в кампусе немецкого университета.