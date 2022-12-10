Мужчина открыл огонь в Дрездене и спрятался в аптеке ТЦ: ввели спецоперацию

Детали

Сегодня в Дрездене проводится масштабная полицейская операция.

Утром вооружённый мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь, сотрудники успели укрыться в безопасном месте. Затем на машине он направился в центральную часть города, где затаился в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. Полиция сообщила о возможном захвате заложников.

Проводилась эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий.

По непроверенной информации, до того, как прибыть на радиостанцию, мужчина совершил убийство в дрезденском районе Пролис.

Дополнение

В январе неизвестный мужчина устроил стрельбу в кампусе немецкого университета.