Неизвестный мужчина устроил стрельбу в кампусе немецкого университета: несколько человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Полиция Германии сообщила, что несколько человек получили ранения в юго-западном университетском городке Хайдельберг, информирует УНН.
Детали
По сообщению полиции в Twitter, на место происшествия в Нойенхаймер-Фельд в Гейдельберге прибыло большое количество полицейских и служб экстренной помощи.
"Преступник ранил нескольких человек в лекционном зале из длинноствольного оружия", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что после инцидента в лекционном зале погиб стрелок.
Пока другие подробности трагедии неизвестны.
#Heidelberg- Großeinsatz#NeuenheimerFeld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.
Der Täter selbst ist tot.
Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter!Https://t.Co/aovlQc99tl