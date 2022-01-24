Невідомий чоловік влаштував стрілянину в кампусі німецького університету: кілька людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Поліція Німеччини повідомила, що кілька людей зазнали поранень у південно-західному університетському містечку Хайдельберг, інформує УНН.
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За повідомленням поліції у Twitter, на місце події в Нойєнхаймер-Фельд у Гейдельберзі прибула велика кількість поліцейських та служб екстреної допомоги.
"Злочинець поранив кількох людей у лекційному залі з довгоствольної зброї", - йдеться в повідомленні.
В поліції додали, що після інциденту в лекційному залі загинув стрілець.
Наразі інші подробиці трагедії невідомі.
#Heidelberg - Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.
Der Täter selbst ist tot.
Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl