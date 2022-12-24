У Парижі сталися сутички на мітингу в пам'ять жертвам стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Парижі на Площі Республіки зібрався мітинг, щоб вшанувати пам'ять загиблих у стрілянині 23 грудня. Хоча зібрання проходило мирно, біля площі, на бульварі Темпль, сталися сутички. Про це пише УНН з посиланням на BFMTV.
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На знак солідарності з загиблими у стрілянині та на заклик Курдської демократичної ради у Франції, мітингувальники прийшли з прапорами. Червоні символізували Курдистан, фіолетові — трьох курдських жінок, убитих у 2013 році в Парижі, жовті - лідера Курдистану.
Демонстрація мала розпочатися о 14:00, але близько 13:00 біля площі Республіки спалахнули сутички. Деякі громадяни почали ламати вуличні меблі та утворили живий ланцюг. У відповідь поліція застосувала балончики зі сльозогінним газом.
Повідомляється, що ситуація на площі Республіки залишається спокійною.
Нагадаємо
У п'ятницю вранці невідомий відкрив стрілянину в 10-му окрузі Парижа. Як повідомляють очевидці, чоловік зробив близько восьми пострілів, унаслідок чого двоє людей загинули та ще четверо отримали поранення.