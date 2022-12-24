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В Париже начались столкновения на митинге в память о жертвах стрельбы

В Париже начались столкновения на митинге в память о жертвах стрельбы

Киев • УНН

 • 825565 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Париже на Площади Республики собрался митинг, чтобы почтить память погибших в стрельбе 23 декабря. Хотя собрание проходило мирно, у площади, на бульваре Темпль, образовались стычки. Об этом пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

В знак солидарности с погибшими в стрельбе и по призыву Курдского демократического совета во Франции, митингующие пришли с флагами. Красные символизировали Курдистан, фиолетовые — трех курдских женщин, убитых в 2013 году в Париже, желтые – лидера Курдистана.

Демонстрация должна была начаться в 14:00, но около 13:00 возле площади Республики вспыхнули столкновения. Некоторые граждане начали ломать уличную мебель и образовали живую цепь. В ответ полиция применила баллончики со слезоточивым газом.

Сообщается, что ситуация на площади Республики остается спокойной.

Напомним

В пятницу утром неизвестный открыл стрельбу в 10-м округе Парижа. Как сообщают очевидцы, мужчина произвел около восьми выстрелов, в результате чего два человека погибли и еще четверо получили ранения.

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