В Париже начались столкновения на митинге в память о жертвах стрельбы

Детали

В знак солидарности с погибшими в стрельбе и по призыву Курдского демократического совета во Франции, митингующие пришли с флагами. Красные символизировали Курдистан, фиолетовые — трех курдских женщин, убитых в 2013 году в Париже, желтые – лидера Курдистана.

Демонстрация должна была начаться в 14:00, но около 13:00 возле площади Республики вспыхнули столкновения. Некоторые граждане начали ломать уличную мебель и образовали живую цепь. В ответ полиция применила баллончики со слезоточивым газом.

Сообщается, что ситуация на площади Республики остается спокойной.

Напомним

В пятницу утром неизвестный открыл стрельбу в 10-м округе Парижа. Как сообщают очевидцы, мужчина произвел около восьми выстрелов, в результате чего два человека погибли и еще четверо получили ранения.