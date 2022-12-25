У Єгипті внаслідок обвалення трибуни на баскетбольному матчі десятки людей постраждали

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Офіційні особи заявили, що частина сидінь впала на глядачів під час матчу за Суперкубок між каїрським "Аль-Ахлі" і олександрійським "Іттіхадом" після тисняви на трибунах.

Прессекретар Міністерства охорони здоров'я Хоссам Абдель-Гаффар заявив, що більшість постраждалих отримали переломи кісток. За його словами, вони були доставлені до лікарень, і їхні травми не загрожують життю.

Мохаммед Фавзі, представник Міністерства спорту, повідомив місцевому телеканалу, що трибуни обвалилися через тисняву прихильників "Іттіхад".

Кадри в соціальних мережах показали, що металеві трибуни обвалилися на багатоцільовій арені, яка носить ім'я Хасана Мустафи, глави Міжнародної федерації гандболу. Вона відкрилася три роки тому напередодні чемпіонату світу з гандболу серед чоловіків 2021 року, який приймав Єгипет.

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