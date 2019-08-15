В Японии отрицают, что скрывали ошибочное вывоз останков военнопленных из РФ

“Мы не объявляли об этом, поскольку находились на этапе проведения внутреннего расследования. Никакой речи о том, чтобы оставить это как есть (без разглашения) не было”, — сказал он. По словам министра, проверки по этому вопросу могут занять еще около месяца.

В конце июля СМИ сообщили, что в 2014 году из села Боржигантай Забайкальского края РФ, где, предположительно, находился лагерь с военнопленными из Японии, были вывезены останки 70 человек. Для этого на место тогда прибыла японская делегация, которая, используя российские карты и свидетельства местных жителей, установила вероятное место захоронения японских военнопленных. В составе делегации не было эксперта по ДНК, который мог бы там же провести предварительную экспертизу. Кроме того, само место захоронения расположено на кладбище, где в основном покоятся умершие местные жители.

В результате проведенных экспертиз специалисты пришли к выводу, что в большинстве случаев взятые с фрагментов образцы ДНК однозначно не принадлежит японцам. Другая часть останков, по мнению экспертов, также с высокой долей вероятности не может принадлежать японским гражданам. Экспертные заключения были сделаны в декабре 2017 г. и в августе 2018 г. Однако, с тех пор министерство ничего об этом не сообщало, а останки так и не были возвращены российской стороне.

Как сообщал УНН, Южная Корея требует от Японии сообщить, не сбрасывает ли она воду с АЭС “Фукусима” в ее направлении.