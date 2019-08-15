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В Японии отрицают, что скрывали ошибочное вывоз останков военнопленных из РФ

Киев  •  УНН

 • 10102 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии отрицает, что скрывало факт ошибочного вывоза из Забайкальского края останков, на самом деле не принадлежащих японским военнопленным, которые погибли на территории СССР после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио глава ведомства Такуми Нэмото, пишет УНН со ссылкой также на японское издание The Asahi Shimbun.

“Мы не объявляли об этом, поскольку находились на этапе проведения внутреннего расследования. Никакой речи о том, чтобы оставить это как есть (без разглашения) не было”, — сказал он. По словам министра, проверки по этому вопросу могут занять еще около месяца.

В конце июля СМИ сообщили, что в 2014 году из села Боржигантай Забайкальского края РФ, где, предположительно, находился лагерь с военнопленными из Японии, были вывезены останки 70 человек. Для этого на место тогда прибыла японская делегация, которая, используя российские карты и свидетельства местных жителей, установила вероятное место захоронения японских военнопленных. В составе делегации не было эксперта по ДНК, который мог бы там же провести предварительную экспертизу. Кроме того, само место захоронения расположено на кладбище, где в основном покоятся умершие местные жители.

В результате проведенных экспертиз специалисты пришли к выводу, что в большинстве случаев взятые с фрагментов образцы ДНК однозначно не принадлежит японцам. Другая часть останков, по мнению экспертов, также с высокой долей вероятности не может принадлежать японским гражданам. Экспертные заключения были сделаны в декабре 2017 г. и в августе 2018 г. Однако, с тех пор министерство ничего об этом не сообщало, а останки так и не были возвращены российской стороне.

Как сообщал УНН, Южная Корея требует от Японии сообщить, не сбрасывает ли она воду с АЭС “Фукусима” в ее направлении.

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