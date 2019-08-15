У Японії заперечують, що приховували помилкове вивезення рештків військовополонених з РФ

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії заперечує, що приховувало факт помилкового вивезення з Забайкальського краю решток, що насправді не належать японським військовополоненим, які загинули на території СРСР після закінчення Другої світової війни. Про це заявив у четвер на прес-конференції в Токіо глава відомства Такумі Немото, пише УНН з посиланням також на японське видання The Asahi Shimbun.