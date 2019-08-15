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У Японії заперечують, що приховували помилкове вивезення рештків військовополонених з РФ

У Японії заперечують, що приховували помилкове вивезення рештків військовополонених з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії заперечує, що приховувало факт помилкового вивезення з Забайкальського краю решток, що насправді не належать японським військовополоненим, які загинули на території СРСР після закінчення Другої світової війни. Про це заявив у четвер на прес-конференції в Токіо глава відомства Такумі Немото, пише УНН з посиланням також на японське видання The Asahi Shimbun.

“Ми не оголошували про це, оскільки перебували на етапі проведення внутрішнього розслідування. Ніякої мови про те, щоб залишити це як є (без розголошення) не було”, — сказав він. За словами міністра, перевірки з цього питання можуть зайняти ще близько місяця.

Наприкінці липня ЗМІ повідомили, що в 2014 році з села Боржігантай Забайкальського краю РФ, де, імовірно, знаходився табір з військовополоненими із Японії, були вивезені останки 70 осіб. Для цього на місце тоді прибула японська делегація, яка, використовуючи російські карти і свідчення місцевих жителів, встановила ймовірне місце поховання японських військовополонених. У складі делегації не було експерта по ДНК, який міг би там же провести попередню експертизу. Крім того, саме місце поховання розташоване на кладовищі, де в основному покояться померлі місцеві жителі.

В результаті проведених експертиз фахівці прийшли до висновку, що в більшості випадків взяті з фрагментів зразки ДНК однозначно не належать японцям. Інша частина рештків, на думку експертів, також з високою ймовірністю не можуть належати японським громадянам. Експертні висновки були зроблені в грудні 2017 р. і в серпні 2018 р. Однак, з тих пір міністерство нічого про це не повідомляло, а рештки так і не були повернуті російській стороні.

Як повідомляв УНН, Південна Корея вимагає від Японії повідомити, чи не скидає вона воду з АЕС “Фукусіма” у її напрямку.

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