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В Японии произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

 • 10072 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в японской префектуре Миядзаки на юго-восточном побережье острова Кюсю. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство, передает УНН.

В Японии произошло мощное землетрясение

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в 9:11 утра по местному времени (2:11 по киевскому времени).

Предупреждение о цунами не объявлялось.

Эпицентр находился в точке с координатами 32,2 градуса северной широты и 132,2 градуса восточной долготы. Очаг залегал на небольшой глубине.

Сообщений о жертвах и ущербе от землетрясения пока не поступало.

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Напомним, 22 марта на юге Мексики за 5 часов произошло более 40 землетрясений.

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