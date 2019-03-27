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У Японії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 стався в середу в японській префектурі Міядзакі, на південно-східному узбережжі острова Кюсю. Про це повідомило Японське метеорологічне агентство, передає УНН.

У Японії стався потужний землетрус

За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус стався в 9:11 ранку за місцевим часом (2:11 за київським часом).

Попередження про цунамі не оголошувалося.

Епіцентр знаходився в точці з координатами 32,2 градуса північної широти і 132,2 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на невеликій глибині.

Повідомлень про жертви і збитки від землетрусу поки не надходило.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ядерному полігоні КНДР стався землетрус

Нагадаємо, 22 березня на півдні Мексики за п’ять годин сталося понад 40 землетрусів.

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