В Японии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу на северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил. Угрозы цунами нет, сообщает Метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмологической службы, передает УНН.
О жертвах и ущербе информации пока не поступало.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе города Немуро. Этот город непосредственно обращен к южнокурильскому острову Кунашир, а также островам Малой Курильской гряды.
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Как сообщал УНН, в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.