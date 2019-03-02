В Японии произошло мощное землетрясение

О жертвах и ущербе информации пока не поступало.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе города Немуро. Этот город непосредственно обращен к южнокурильскому острову Кунашир, а также островам Малой Курильской гряды.

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Как сообщал УНН, в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.