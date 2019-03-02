У Японії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Землетрус магнітудою 6,2 стався в суботу на північному японському острові Хоккайдо в районі, прилеглому до південної частини Курил. Загрози цунамі немає, повідомляє Метеорологічне управління країни, яке виконує функції сейсмологічної служби, передає УНН.
Про жертви і збитки інформації наразі не надходило.
Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км в районі міста Немуро. Це місто безпосередньо звернений до південнокурильського острову Кунашир, а також островам Малої Курильської гряди.
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Як повідомляв УНН, у Перу стався землетрус магнітудою 7,1 балу.