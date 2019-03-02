У Японії стався потужний землетрус

Про жертви і збитки інформації наразі не надходило.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км в районі міста Немуро. Це місто безпосередньо звернений до південнокурильського острову Кунашир, а також островам Малої Курильської гряди.

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Як повідомляв УНН, у Перу стався землетрус магнітудою 7,1 балу.