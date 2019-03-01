У Перу стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташувався на півдні Перу, у 67 км на північний захід від міста Хульяка. Осередок землетрусу залягав на глибині 258 км.

Тихоокеанський центр попередження цунамі повідомив, що загрози цунамі немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час землетрусів в Азербайджані постраждали три людини

Як повідомляв УНН, сьогодні землетрус магнітудою 5,5 стався на півдні аргентинської провінції Сунчо Корраль.