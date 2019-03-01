У Перу стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Перу стався землетрус магнітудою 7,1 балу. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS), передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів розташувався на півдні Перу, у 67 км на північний захід від міста Хульяка. Осередок землетрусу залягав на глибині 258 км.
Тихоокеанський центр попередження цунамі повідомив, що загрози цунамі немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час землетрусів в Азербайджані постраждали три людини
Як повідомляв УНН, сьогодні землетрус магнітудою 5,5 стався на півдні аргентинської провінції Сунчо Корраль.