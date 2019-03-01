В Перу произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков расположился на юге Перу, в 67 км к юго-западу от города Хульяка. Очаг землетрясения залегал на глубине 258 км.

Тихоокеанский центр предупреждения цунами сообщил, что угрозы цунами нет.

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Как сообщал УНН, сегодня землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге аргентинской провинции Сунчо Корраль.