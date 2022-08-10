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В Японии сформирован новый состав правительства

В Японии сформирован новый состав правительства

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня провел кадровые изменения в правительстве, пытаясь остановить снижение общественной поддержки и разорвать какие-либо связи с религиозной группой, оказавшейся в центре внимания из-за убийства бывшего премьера Синдзо Абэ. Об этом сообщает Kyodo, информирует УНН.

Детали 

Кисида надеется, что обновление проложит путь для долгосрочной, стабильной администрации, чтобы преодолеть то, что он назвал «наибольшими проблемами послевоенной эпохи», начиная от COVID-19, инфляции, войны россии в Украине и обострения напряженности в вокруг Тайваня.

Ясукадзу Хамада, который был министром обороны между 2008 и 2009 годами, вернулся на должность, на фоне того, как Япония стремится укрепить потенциал своих сил путем увеличения расходов в быстро меняющейся среде безопасности.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил новый состав правительства. Сообщается, что на своих должностях остались глава МИД Йосимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива и Тецуо Сайто продолжит занимать должность министра земель.

Министром обороны страны стал Ясукадзу Хамада. Ясутоси Нисимура, бывший в прошлом министром по экономическому развитию, был назначен министром экономики, торговли и промышленности. Нисимура также будет ответственна за экономические связи страны с рф.

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед перестановками в Кабинете министров. Так, Кисида планировал провести перестановки в правительстве в начале сентября, однако изменил свое решение из-за снижения поддержки со стороны населения.

Дополнение 

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее провел реорганизацию своего кабинета в попытке приспособиться к новой политической реальности после выборов в законодательные органы, на которых его центристский альянс не смог получить большинство в парламенте.

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