У Японії сформували новий склад уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні провів кадрові зміни в уряді намагаючись зупинити послаблення суспільної підтримки та розірвати будь-які зв'язки з релігійною групою, яка опинилася в центрі уваги через убивство колишнього прем'єра Сіндзо Абе. Про це повідомляє Kyodo, інформує УНН.
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Кісіда сподівається, що оновлення прокладе шлях для довгострокової, стабільної адміністрації, щоб подолати те, що він назвав «найбільшими проблемами післявоєнної епохи», починаючи від COVID-19, інфляції, війни росії в Україні та загострення напруженості в навколо Тайваню.
Ясукадзу Хамада, який був міністром оборони між 2008 і 2009 роками, повернувся на посаду, оскільки Японія прагне зміцнити потенціал своїх сил шляхом збільшення витрат у швидко мінливому середовищі безпеки.
Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно оголосив новий склад уряду. Повідомляється, що на своїх посадах залишилися голова МЗС Йосімаса Хаясі, міністр фінансів Сюн'їті Судзукі, міністр з економічного відновлення Дайсіро Ямагіва та Тецуо Сайто продовжить обіймати посаду міністра земель.
Міністром оборони країни став Ясукадзу Хамада. Ясутосі Нісімура, який у минулому був міністром з економічного розвитку, призначили міністром економіки, торгівлі та промисловості. Нісімура також буде відповідальним за економічні зв'язки країни з рф.
Уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед перестановками в Кабінеті міністрів. Так, Кісіда планував провести перестановки в уряді на початку вересня, однак змінив своє рішення через зниження підтримки з боку населення.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон раніше провів реорганізацію свого кабінету у спробі пристосуватися до нової політичної реальності після виборів до законодавчих органів, на яких його центристський альянс не зміг отримати більшість у парламенті.