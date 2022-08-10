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У Японії сформували новий склад уряду

У Японії сформували новий склад уряду

Київ • УНН

 • 127564 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні провів кадрові зміни в уряді намагаючись зупинити послаблення суспільної підтримки та розірвати будь-які зв'язки з релігійною групою, яка опинилася в центрі уваги через убивство колишнього прем'єра Сіндзо Абе. Про це повідомляє Kyodo, інформує УНН.

Деталі

Кісіда сподівається, що оновлення прокладе шлях для довгострокової, стабільної адміністрації, щоб подолати те, що він назвав «найбільшими проблемами післявоєнної епохи», починаючи від COVID-19, інфляції, війни росії в Україні та загострення напруженості в навколо Тайваню.

Ясукадзу Хамада, який був міністром оборони між 2008 і 2009 роками, повернувся на посаду, оскільки Японія прагне зміцнити потенціал своїх сил шляхом збільшення витрат у швидко мінливому середовищі безпеки.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно оголосив новий склад уряду. Повідомляється, що на своїх посадах залишилися голова МЗС Йосімаса Хаясі, міністр фінансів Сюн'їті Судзукі, міністр з економічного відновлення Дайсіро Ямагіва та Тецуо Сайто продовжить обіймати посаду міністра земель.

Міністром оборони країни став Ясукадзу Хамада. Ясутосі Нісімура, який у минулому був міністром з економічного розвитку, призначили міністром економіки, торгівлі та промисловості. Нісімура також буде відповідальним за економічні зв'язки країни з рф.

Уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед перестановками в Кабінеті міністрів. Так, Кісіда планував провести перестановки в уряді на початку вересня, однак змінив своє рішення через зниження підтримки з боку населення.

Доповнення 

Президент Франції Еммануель Макрон раніше провів реорганізацію свого кабінету у спробі пристосуватися до нової політичної реальності після виборів до законодавчих органів, на яких його центристський альянс не зміг отримати більшість у парламенті.

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