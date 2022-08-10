У Японії сформували новий склад уряду

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Кісіда сподівається, що оновлення прокладе шлях для довгострокової, стабільної адміністрації, щоб подолати те, що він назвав «найбільшими проблемами післявоєнної епохи», починаючи від COVID-19, інфляції, війни росії в Україні та загострення напруженості в навколо Тайваню.

Ясукадзу Хамада, який був міністром оборони між 2008 і 2009 роками, повернувся на посаду, оскільки Японія прагне зміцнити потенціал своїх сил шляхом збільшення витрат у швидко мінливому середовищі безпеки.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно оголосив новий склад уряду. Повідомляється, що на своїх посадах залишилися голова МЗС Йосімаса Хаясі, міністр фінансів Сюн'їті Судзукі, міністр з економічного відновлення Дайсіро Ямагіва та Тецуо Сайто продовжить обіймати посаду міністра земель.

Міністром оборони країни став Ясукадзу Хамада. Ясутосі Нісімура, який у минулому був міністром з економічного розвитку, призначили міністром економіки, торгівлі та промисловості. Нісімура також буде відповідальним за економічні зв'язки країни з рф.

Уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед перестановками в Кабінеті міністрів. Так, Кісіда планував провести перестановки в уряді на початку вересня, однак змінив своє рішення через зниження підтримки з боку населення.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон раніше провів реорганізацію свого кабінету у спробі пристосуватися до нової політичної реальності після виборів до законодавчих органів, на яких його центристський альянс не зміг отримати більшість у парламенті.