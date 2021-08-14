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В Японии реки вышли из берегов: во время наводнения погибла женщина, есть вести пропавшие

В Японии реки вышли из берегов: во время наводнения погибла женщина, есть вести пропавшие

Киев  •  УНН

 • 15974 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Японии из-за ливней и затопления двух домов в префектуре Нагасаки один человек погиб, двое считаются пропавшими без вести. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Поскольку в некоторых частях страны наблюдается рекордное количество осадков, Япония расширила свой высокий уровень предупреждений о риске, охватив более 1 миллиона человек. В одной области за 72 часа до утра субботы было зафиксировано 408 мм (15,7 дюйма) дождя.

Видеозаписи показали, что в некоторых районах префектуры Хиросима реки разлились, а в других частях западной Японии их было опасно.

Река Камо, протекающая в центре древней столицы Киото, была высокой, но не затопила днем в субботу.

Проливные дожди сейчас перешли в центральную часть главного острова Хонсю. Японское метеорологическое агентство предупредило, что дождевой фронт, вероятно, останется над страной около недели.

Напомним

По меньшей мере 215 тыс. Жителей западного региона Японии получили рекомендацию о эвакуацию от местных властей в связи с угрозой оползней из-за ливней.

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